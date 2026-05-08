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08.05.2026 06:31:29
Regal-Beloit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Regal-Beloit hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Regal-Beloit ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,30 Prozent auf 1,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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