Regal-Beloit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Regal-Beloit hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,59 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at