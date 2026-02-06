Regal-Beloit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Regal-Beloit lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 4,20 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regal-Beloit 2,94 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 5,93 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Regal-Beloit 6,03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

