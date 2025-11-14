Regal Entertainment Consultants hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Regal Entertainment Consultants hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Regal Entertainment Consultants noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,5 Millionen INR gegenüber 0,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at