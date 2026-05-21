Regal Entertainment Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Regal Entertainment Consultants stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regal Entertainment Consultants 0,400 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,20 Prozent auf 4,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,170 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,03 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 41,39 Prozent auf 12,98 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,18 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at