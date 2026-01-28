|
28.01.2026 06:31:29
Regal Entertainment Consultants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Regal Entertainment Consultants hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regal Entertainment Consultants 0,980 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Regal Entertainment Consultants im vergangenen Quartal 1,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Regal Entertainment Consultants 4,8 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!