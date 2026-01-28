Regal Entertainment Consultants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regal Entertainment Consultants hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regal Entertainment Consultants 0,980 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Regal Entertainment Consultants im vergangenen Quartal 1,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Regal Entertainment Consultants 4,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at