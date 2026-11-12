REGAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

REGAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 52,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -110,930 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat REGAL 4,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,79 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at