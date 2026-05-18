Regal One präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Regal One veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at