Regal One: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regal One hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 600 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at