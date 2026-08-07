REGAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

REGAL äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

REGAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 35,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,71 Prozent auf 4,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,11 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at