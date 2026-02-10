REGAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

REGAL hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 85,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at