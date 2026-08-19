Regen BioPharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Regen BioPharma äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at