Regen BioPharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Regen BioPharma hat am 30.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Regen BioPharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahr verkündet.

Regen BioPharma hat im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 0,24 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahres als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,24 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at