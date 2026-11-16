Regency Affiliates hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Regency Affiliates hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regency Affiliates in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at