Regency Affiliates mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regency Affiliates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at