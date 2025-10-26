Wesco Aktie
26.10.2025 16:40:33
Regency Capital Loads Up on Wesco International (WCC) With 15,000 Share Purchase
On October 20, 2025, Regency Capital Management Inc.DE disclosed a new position in WESCO International (NYSE:WCC), acquiring 15,203 shares for an estimated $3.22 million based on the average price in the third quarter.Regency Capital Management disclosed a new Wesco International stake during the third quarter, according to its Form 13-F filing submitted to the Securities and Exchange Commission on October 20, 2025 (SEC filing). The firm acquired 15,203 shares, with an estimated transaction value of $3.22 million based on the average price during the quarter. This is the first reported position in WESCO International by the fund.
