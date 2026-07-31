Regency Centers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Regency Centers hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Regency Centers 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Regency Centers im vergangenen Quartal 414,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Regency Centers 382,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at