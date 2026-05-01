Regency Centers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Regency Centers präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Regency Centers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

Regency Centers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 413,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 381,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at