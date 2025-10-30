Regency Centers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Regency Centers hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 387,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at