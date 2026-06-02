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02.06.2026 06:31:29
Regency Ceramics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Regency Ceramics präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regency Ceramics 4,33 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Regency Ceramics einen Umsatz von 70,2 Millionen INR eingefahren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 9,020 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Regency Ceramics 0,850 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 382,68 Millionen INR gegenüber 131,47 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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