Regency Ceramics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Regency Ceramics äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,60 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Regency Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 625,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

