Regenera Insights: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Regenera Insights lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Regenera Insights in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 72,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at