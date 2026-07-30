Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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30.07.2026 12:56:59
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bottom Line Retreats In Q2
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.296 billion, or $12.23 per share. This compares with $1.391 billion, or $12.81 per share, last year.
Excluding items, Regeneron Pharmaceuticals Inc reported adjusted earnings of $1.543 billion or $14.29 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $4.290 billion from $3.675 billion last year.
Regeneron Pharmaceuticals Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.296 Bln. vs. $1.391 Bln. last year. -EPS: $12.23 vs. $12.81 last year. -Revenue: $4.290 Bln vs. $3.675 Bln last year.
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