Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|
30.01.2026 12:40:40
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bottom Line Retreats In Q4
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) announced a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $844.6 million, or $7.86 per share. This compares with $917.7 million, or $8.06 per share, last year.
Excluding items, Regeneron Pharmaceuticals Inc reported adjusted earnings of $1.248 billion or $11.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $3.884 billion from $3.789 billion last year.
Regeneron Pharmaceuticals Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $844.6 Mln. vs. $917.7 Mln. last year. -EPS: $7.86 vs. $8.06 last year. -Revenue: $3.884 Bln vs. $3.789 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|625,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.