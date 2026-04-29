Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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29.04.2026 12:40:35
Regeneron Pharmaceuticals Inc Reveals Drop In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) reported a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $727.2 million, or $6.75 per share. This compares with $808.7 million, or $7.27 per share, last year.
Excluding items, Regeneron Pharmaceuticals Inc reported adjusted earnings of $1.040 billion or $9.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.0% to $3.605 billion from $3.029 billion last year.
Regeneron Pharmaceuticals Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $727.2 Mln. vs. $808.7 Mln. last year. -EPS: $6.75 vs. $7.27 last year. -Revenue: $3.605 Bln vs. $3.029 Bln last year.
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