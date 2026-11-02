Regeneron Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Regeneron Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,62 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,12 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at