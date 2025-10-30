Regeneron Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Regeneron Pharmaceuticals hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 11,54 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,75 Milliarden USD – ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regeneron Pharmaceuticals 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at