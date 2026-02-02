Regeneron Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Regeneron Pharmaceuticals stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 7,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Regeneron Pharmaceuticals 8,06 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Regeneron Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 3,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,51 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 41,48 USD beziffert, während im Vorjahr 38,34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Regeneron Pharmaceuticals im vergangenen Geschäftsjahr 14,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Regeneron Pharmaceuticals 14,20 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at