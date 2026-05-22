Regeneron Pharmaceuticals's Genetic Hearing Loss Drug Wins EMA Filing Acceptance

(RTTNews) - Friday, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) announced that Otarmeni has been accepted by European Medicines Agency for review under Accelerated Assessment the Marketing Authorization Application for the treatment of biallelic OTOF variant-associated hearing loss.

The application is backed by data from the pivotal CHORD clinical trial, evaluating the safety, tolerability and efficacy of Otarmeni in infants, children and adolescents with OTOF-related hearing loss.

If approved, Otarmeni will be the first gene therapy for OTOF-related hearing loss in the European Union.

Earlier, Otarmeni received Orphan Designation from the European Medicines Agency.

In the pre-market hours, REGN is trading at $645.00, up 0.38 percent on the Nasdaq.