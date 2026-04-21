Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|
21.04.2026 19:55:11
Regeneron Reports Positive Phase 3 Data For Cemdisiran In Myasthenia Gravis
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals (REGN) reported positive Phase 3 results for cemdisiran in Generalized Myasthenia Gravis, with the NIMBLE trial meeting primary and key secondary endpoints at 24 weeks.
Cemdisiran-treated patients showed significant improvements in MG-ADL and QMG scores versus placebo, with placebo-adjusted gains of 2.3 points and 2.8 points, respectively.
Clinical benefits appeared within two weeks and were sustained through the study period. Notably, 76.6% of patients achieved =3-point MG-ADL improvement compared to 44.1% on placebo.
The investigational siRNA therapy targets complement factor C5 and is administered once every 12 weeks, offering a potentially more convenient treatment option.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|651,20
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.