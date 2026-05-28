Regent Pacific Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Regent Pacific Properties veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,86 Prozent auf 0,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at