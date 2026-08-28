Regent Pacific Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Regent Pacific Properties hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regent Pacific Properties in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD im Vergleich zu 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at