Regent Pacific Properties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Regent Pacific Properties äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das vergangene Quartal hat Regent Pacific Properties mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 16,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at