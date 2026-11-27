Regent Pacific Properties äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at