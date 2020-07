Reges Interesse an Unternehmensteilen der insolventen Wirecard

FRANKFURT (Dow Jones)--Im vorläufigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG gibt es trotz der schwierigen Ausgangslage und der zu Verfahrensbeginn fehlenden Liquidität Fortschritte. So sei zwischenzeitlich die Liquidität bis auf weiteres gesichert, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé mit. Die eingeleiteten Investorenprozesse kämen gut voran.

Dies gelte insbesondere für die Wirecard North America Inc. Hier hätten rund 60 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Es fanden in den letzten Tagen bereits zahlreiche Management-Präsentationen statt, zudem konnten sich die Bieter in virtuellen Datenräumen informieren.

In den nächsten Wochen soll die finale Phase des Verwertungsprozesses beginnen, in der die Bieter konkrete Erwerbsangebote abgeben können. "Das Feedback aus den Management-Präsentationen ist sehr positiv. Die Interessenten zeigen erhebliches Interesse am Erwerb des eigenständig und unabhängig am Markt agierenden Unternehmens", sagte Jaffé.

Daneben laufe das Kerngeschäft weiter und werde ebenfalls Investoren zum Erwerb angeboten. Dieses Geschäft habe sich trotz der Turbulenzen stabilisiert. Hier hätten 77 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Daneben sollen zahlreiche Verwertungsprozesse für die weiteren weltweiten Beteiligungen eingeleitet werden, die unabhängig vom Kerngeschäft veräußert werden können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/err

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2020 11:58 ET (15:58 GMT)