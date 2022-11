Regierung - Abstimmung zu Gaspreisbremse in "finaler Runde"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung legt sich nicht fest, wann genau die Ressortabstimmung über die geplante Gaspreisbremse erreicht sein wird.

Man sei "in der finalen Runde", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Sie könne aber nicht sagen, wann diese abgeschlossen sein werde. Eine Regierungssprecherin betonte, dass man auf jeden Fall sicherstellen wolle, dass der Bundesrat am 16. Dezember abschließend zustimmen könne. Ursprünglich war eine Verständigung im sogenannten Umlaufverfahren in der Bundesregierung noch diese Woche geplant.

