Regierung - Gehen von gemeinsamer Leopard-Lieferung aus

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine zusammen mit europäischen Partnern "zügig" zustande kommt.

"Die deutsche Zusage steht", sagt der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. Man sei mit den Partnerstaaten in Abstimmung. Über Details und Zusagen anderer Regierungen könne er keine Angaben machen. Deutschland hatte die Lieferung von 14 Kampfpanzern aus Beständen der Bundeswehr zugesagt. Zusammen mit anderen Partnern sollen zwei Bataillone mit Leopard-2-Kampfpanzern für die Ukraine gebildet werden.

