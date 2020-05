Regierung: Autogipfel entscheidet nicht über Kaufprämien

BERLIN (Dow Jones)--Beim Autogipfel am morgigen Dienstag soll nicht über mögliche Kaufprämien entschieden werden. Eine entsprechende Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte ihr Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Vielmehr gehe es in der Schaltkonferenz ab 10:30 Uhr darum, ein genaueres Bild über die Auswirkungen der Pandemie auf die Branche und mögliche Wege aus der Krise zu erhalten. Themen sind etwa die Probleme bei den Lieferketten, der Einfluss auf Jobs und der Umgang mit Kurzarbeit. Es ist das zweite Spitzengespräch von Bund und Autoindustrie über die Corona-Krise seit Anfang April.

An dem Treffen sollen neben den deutschen Autobauern BMW, Daimler und Volkswagen auch der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) und die Gewerkschaft IG Metall teilnehmen. Aufseiten der Regierung sind neben Merkel der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (CDU) dabei, auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Das Arbeitsministerium werde mit einem Staatssekretär vertreten sein, erklärte Seibert. Ministerpräsidenten der Länder werden nicht teilnehmen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 08:14 ET (12:14 GMT)