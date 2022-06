Regierung: Dänische Mehrheit für EU-Sicherheitspolitik Signal für Einheit

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bundesregierung sieht in der Entscheidung Dänemarks für eine vollumfassende Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU ein wichtiges Signal für die Einheit innerhalb der Europäischen Union und des transatlantischen Bündnisses Nato. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte, sieht die Bundesregierung darin auch ein "deutliches Signal in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage" angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

"Zentraler Pfeiler unserer kollektiven Verteidigung ist und bleibt die Nato. Der Ausgang des dänischen Referendums unterstreicht zugleich den Willen, sich im Bereich Sicherheit und Verteidigung auch europäisch noch enger zu koordinieren", so Büchner.

Zuvor hatten sich in einem dänischen Referendum fast 67 Prozent der Stimmen für ein Ende des dänischen Sonderwegs aus.

