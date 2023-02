Regierung erteilt Ausfuhrgenehmigung für bis zu 178 Leopard-Panzer

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat offiziell die Ausfuhr von Leopard-Kampfpanzern für die Ukraine genehmigt, deren politische Billigung sie bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Anschließend seien die notwendigen formalen Genehmigungsschritte erfolgt, gaben das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesverteidigungsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. So habe das Wirtschaftsministerium als formal zuständige Genehmigungsbehörde Ausfuhrgenehmigungen an deutsche Rüstungsunternehmen für bis zu 178 Leopard 1 A5 Kampfpanzer für die Ukraine erteilt.

Wie viele Kampfpanzer tatsächlich an die Ukraine geliefert würden, hänge "von den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten ab". Die Finanzierung und Instandsetzung der Panzer sowie die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte erfolge in enger Abstimmung mit europäischen Partnerländern Deutschlands.

