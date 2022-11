Regierung: Gaspreisbremse diese Woche voraussichtlich noch nicht im Kabinett

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Gesetzentwürfe zur Gaspreisbremse und Strompreisbremse sollen voraussichtlich nicht wie geplant noch diese Woche vom Regierungskabinett beschlossen werden. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Angesichts der Komplexität und auch des Abstimmungsbedarfs, den wir da im Besonderen mit der EU sehen, wird es voraussichtlich in dieser Woche da nicht mehr zu einer Kabinettsbefassung kommen können", sagte sie.

Es handele sich um ein "sehr komplexes und schwieriges Vorhaben", das derzeit unter hohem Zeitdruck bearbeitet werde. Die Regierung gehe aber davon aus, dass die Gesetze wie geplant in Kraft treten könnten. "Es soll auf jeden Fall so sein, dass Strom- und Gaspreisbremse spätestens bis zum 28. November abgeschlossen sind, sodass dann die Bundesratssitzung Anfang Dezember erreicht wird", sagte Hoffmann.

Der Bundesrat hatte zuvor Soforthilfen für Gas- und Wärmekunden für Dezember beschlossen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte die Bundesregierung dabei aufgefordert, "dass wir in diese Woche Klarheit bekommen in der Bundesregierung, ab wann gilt die Gaspreisbremse". Es müsse klar sein, was dies für die Menschen im Januar und Februar bedeute, hatte Schwesig betont. Die Länder ständen bereit zu weiterer Unterstützung, brauchten aber Klarheit vom Bund.

