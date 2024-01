Regierung gibt Industrie OK für Eurofighter-Ausschreibung Saudi-Arabiens

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat dem Eurofighter-Industriekonsortium grünes Licht gegeben, sich an einer Ausschreibung Saudi-Arabiens zum Kauf neuer Kampfflugzeuge zu beteiligen.

"Dies ist in der Bundesregierung abgestimmt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärt, dass es keine Einwände gegen die von Großbritannien gewünschte Lieferung der Kampfjets an den Golf-Staat gebe. Hebestreit betonte, dass es sich um ein zweistufiges Verfahren handele. Die jetzige Zusage beziehe sich auf das Ausschreibungsverfahren. Falls sich die saudiarabische Regierung für einen Kauf weiterer Eurofighter ausspreche, müsse es eine zweite Entscheidung des Bundessicherheitsrates geben. Damit sei aber wegen der Länge von Ausschreibungsverfahren wohl erst in einigen Jahren zu rechnen.

Hebestreit, das Wirtschafts- und Außenministerium verwiesen darauf, dass sich die Rolle von Saudi-Arabien in der Region und auch im Bürgerkrieg im Jemen deutlich geändert habe. So spiele das Land heute eine konstruktive Rolle. Zudem habe sich die Lage seit dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf Israel geändert. Die saudiarabische Luftwaffe schieße derzeit mit ihren Eurofightern gegen Israel gerichtete Raketen der jemenitischen Huthi-Rebellen ab. Insgesamt bleibe es bei einer restriktiven Rüstungs-Export-Politik der Regierung, sagte der Regierungssprecher.

