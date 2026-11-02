|
02.11.2026 05:48:38
Regierung lädt zu Digitalgipfel - Merz trifft Roboter
BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin treffen sich am Montag und Dienstag Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus zahlreichen Ländern zu Beratungen über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach Angaben eines Regierungssprechers bei dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Montagnachmittag eine Rede halten, an Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und einer Pressekonferenz mit Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) teilnehmen.
Dem Sprecher zufolge wird sich der Kanzler auch mit einem Roboter von Neura Robotics treffen. Die Firma entwickelt humanoide Roboter, die sehen und hören können und einen Tastsinn haben. Sie sollen beispielsweise in der Industrie oder auch in Haushalten zum Einsatz kommen können.
Das federführende Bundesdigitalministerium rechnet bei der zweitägigen Konferenz mit mehr als 1.000 Gästen, darunter Digitalminister aus Europa und Kanada, Vertreter der EU-Kommission und der Bundesländer sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft./jr/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.