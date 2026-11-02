02.11.2026 05:48:38

Regierung lädt zu Digitalgipfel - Merz trifft Roboter

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin treffen sich am Montag und Dienstag Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus zahlreichen Ländern zu Beratungen über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach Angaben eines Regierungssprechers bei dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Montagnachmittag eine Rede halten, an Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und einer Pressekonferenz mit Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) teilnehmen.

Dem Sprecher zufolge wird sich der Kanzler auch mit einem Roboter von Neura Robotics treffen. Die Firma entwickelt humanoide Roboter, die sehen und hören können und einen Tastsinn haben. Sie sollen beispielsweise in der Industrie oder auch in Haushalten zum Einsatz kommen können.

Das federführende Bundesdigitalministerium rechnet bei der zweitägigen Konferenz mit mehr als 1.000 Gästen, darunter Digitalminister aus Europa und Kanada, Vertreter der EU-Kommission und der Bundesländer sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft./jr/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen