13.01.2026 21:31:00

Regierung präsentiert Ergebnisse ihrer Kurz-Klausur

Die Regierung trifft sich am Mittwoch im Bundeskanzleramt zum Ministerrat und wird im Anschluss die Ergebnisse ihrer Kurz-Klausur verkünden. Am Dienstag waren nur die Parteichefs, die Koordinatoren und die Klubobleute in Mauerbach zusammengesessen, um Kompromisse herzustellen. Die Gespräche dürften sich mühsam gestaltet haben. Bis zum Abend waren jedenfalls keinerlei Informationen über erfolgreiche Abschlüsse zu erfahren.

Als relativ sicher gilt, dass die Regierung ihre Industriestrategie fixiert, die Schlüsseltechnologien definieren soll, die dann eine entsprechende Förderung erhalten sollen. Ebenfalls wahrscheinlich ist, dass man sich auf einen vergünstigten Industriestrom verständigt, wo zuletzt nur noch die Gegenfinanzierung umstritten war. Einigen wird sich die Regierung auch auf die nationale Umsetzung der europäischen Asyl-Regeln, wobei die Details wohl erst am Donnerstag präsentiert werden. Noch offen ist, ob es zum Anwendungsverbot der Scharia im Privatrecht kommt sowie, ob man sich auf regulatorische Maßnahmen zur Senkung der Treibstoff-Preise einigt.

bei/jog

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen