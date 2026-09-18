SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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18.09.2026 08:57:06
Regierung sagt, sie bekennt sich zu Klimaneutralität bis 2040 - meint in großen Teilen aber 2050
Die Regierung präsentiert nach fünf Jahren ohne Klimaschutzgesetz einen Entwurf mit einem großen Bekenntnis, verschiebt wichtige Entscheidungen aber nach hintenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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