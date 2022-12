Regierung: Scholz drängt Putin zu diplomatischer Lösung, Truppenrückzug

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat mit Präsident Wladimir Putin die jüngsten russischen Luftangriffe gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine verurteilt und Putin zu einer diplomatischen Lösung gedrängt. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit betonte Scholz während des Gespräches mit Putin "die Entschlossenheit Deutschlands", die Ukraine in der Sicherstellung ihrer Verteidigungsfähigkeit gegen die russische Aggression zu unterstützen.

"Der Bundeskanzler drängte gegenüber dem russischen Präsidenten darauf, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung kommen müsse, zu der ein Rückzug russischer Truppen gehöre", sagte Hebestreit in einer Pressemitteilung.

Beide hätten zudem über die globale Lebensmittellage gesprochen, die infolge des russischen Angriffskrieges besonders angespannt sei. Scholz und Putin hätten "die wichtige Rolle des kürzlich verlängerten Getreideabkommens unter der Ägide der Vereinten Nationen" hervorgehoben, wie Hebestreit erklärte.

Laut Hebestreit haben Scholz und Putin vereinbart weiterhin in Kontakt zu bleiben.

Nach Angaben des Kremls hat Putin in dem Telefonat Scholz die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine als "destruktiv" angeprangert. Außerdem habe Putin die russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine "notwendig und unvermeidlich" genannt. Es war das erste Telefonat von Putin mit Scholz seit Mitte September.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)