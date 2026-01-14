Regierung senkt überraschend Steuer auf Lebensmittel

Der Regierung ist bei ihrer Klausur eine Überraschung geglückt. Neben der schon im Vorfeld erwarteten Subventionierung des Industriestroms und der Förderung von neun Schlüsseltechnologien gelang auch die Verständigung auf eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Ab Mitte des Jahres soll ein Satz knapp unter fünf statt der bisherigen zehn Prozent gelten. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sah auf Österreich "ein Jahr des Aufschwungs" zukommen.

Die Parteivorsitzenden der Koalition, ihre Regierungskoordinatoren und Klubchefs waren am Dienstag in Mauerbach bis spät in den Abend zusammengesessen, um einen erfolgreichen Start ins neue Jahr hinzulegen. Bei der Rückfahrt zum Ministerrat im Kanzleramt hatte man dann doch ein recht umfangreiches Paket beisammen. Gute Stimmung und gute Maßnahmen habe man mitgebracht, befand dann auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Ihm ist wahrscheinlich der überraschendste Coup gelungen. Dass die von ihm schon im Oktober forcierte Halbierung des Mehrwertsteuersatzes kommt, war im Vorfeld der Klausur nicht erwartet worden. Da die EU nur zwei begünstigte Sätze erlaubt und Österreich diese mit 13 bzw. zehn Prozent schon hat, wird man sogar unter die angepeilten fünf Prozent gehen müssen, da diese Regel darunter nicht gilt. Ob man sich nun auf einen Zehntelwert wie 4,9 verständigt oder wie international üblich eine runde Zahl - im dem Fall wohl die vier - hernimmt, muss erst ausverhandelt werden.

Lebensmittelkorb noch offen

Dies gilt auch dafür, welche Nahrungsmittel unter die Begünstigung fallen. Davon auszugehen ist, dass Produkte wie Milch, Eier und Butter integriert sind. Je niedriger der Satz ist, umso geringer wird auch die Zahl der Lebensmittel sein, die unter den privilegierten Satz fallen. Denn es sind dafür vom Finanzministerium nur 400 Millionen reserviert worden. Bei der Gegenfinanzierung hofft man vor allem auf Einnahmen aus einer neuen Abgabe auf nicht recycelbares Plastik. Dazu soll eine Abgabe für Drittstaatspakete, also Sendungen aus Nicht-EU-Ländern wie China, kommen. Kanzler Stocker sieht hier einen Impuls für den heimischen Handel.

Wichtig ist der Regierung, dass die Steuerbegünstigung auch entsprechend an die Konsumenten weitergegeben wird. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach diesbezüglich von einer Verpflichtung. Ansonsten werde die Wettbewerbsbehörde mit gestärkten Kompetenzen tätig werden. Die Österreich müssten täglich an der Supermarkt-Kasse die Preise sinken sehen.

250 Millionen für Industriestrom

Zweiter Schwerpunkt war eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Österreichs Industrie. Die Koalition will ab 2027 einen Industriestrompreis in Höhe von etwa fünf Cent pro kWh einführen. Die Kosten von 250 Mio. Euro jährlich sollen durch einen zusätzlichen Budgetbeitrag der Energiewirtschaft getragen werden. Konkret wird die Hälfte der Stromrechnung gefördert. Wenn der Strompreis insgesamt steigt, könne also auch der Industriestrompreis über die Marke von fünf Cent klettern.

Zudem hat die Regierung neun Schlüsseltechnologien investiert, in die gezielt investiert werden soll. Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Quanten-, Energie- und Umwelttechnologien. Bis 2029 sind 2,6 Mrd. Euro aus dem Forschungs-, Innovations- und Technologiepakt (FTI-Pakt) für diese Bereiche vorgesehen. Außerdem soll es vereinfachte Genehmigungsverfahren und neue Lehrberufe geben. Meinl-Reisinger sprach von einem "Riesenpaket", Stocker sah einen Beleg, dass man kraftvoll ins Jahr starte und Babler erkannte eine "gute Nachricht für alle jungen Menschen in diesem Land", würden doch mit den Vorhaben auch Jobs geschaffen.

Etwas im Hintergrund blieb das dritte Thema der Klausur, Asyl und Integration. Dort plant man etwa die Etablierung eines Anreiz-Systems für Syrer, beim Wiederaufbau ihres Heimatlandes zu helfen. Gemeinsam entschlossen zeigte man sich, die europäischen Asyl-Regeln umzusetzen. Vage blieb die Regierung beim von der ÖVP angepeilten Anwendungsverbot der Scharia im Privatrecht. Kanzler Stocker bekannte sich zwar im Wesentlichen dazu, im Schlusspapier der Klausur ist jedoch nur von einem Unterbinden in Personenstands- und Ehefragen die Rede. Zudem soll die bereits eingesetzte Arbeitsgruppe weiter tagen.

