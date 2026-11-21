--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahmen aus den Bundesländern (7. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die Bundesregierung stellt Geld zur Förderung von Start-ups zur Verfügung. Bis zu 100 Mio. Euro sollen dafür in den kommenden 16 Jahren fließen. Die Regierung will aber keine Zuschüsse vergeben, sondern sich an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds beteiligen. Inklusive privatem Kapital sollen so 500 Mio. Euro in Start-ups, Scale-ups und Spin-offs fließen, teilten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) mit.

Der "Austrian Venture & Growth Fund of Funds" soll 2027 starten. Das Management des Fonds werde kommende Woche von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ausgeschrieben. Die staatlichen Mittel des Fonds kommen aus Rückflüssen bestehender Eigenkapitalinitiativen und belasten daher nicht das Bundesbudget, teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag in einer Aussendung mit.

"Mit diesem Schritt schließt Österreich international auf und stärkt langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Innovationskraft", wird Zehetner in der Aussendung zitiert. Marterbauer weist darauf hin, dass damit umgesetzt werde, "was wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben". Es gebe die Perspektive, dass die öffentlichen Mittel langfristig wieder zurückfließen.

Eingebettet in die Industriestrategie

Der österreichische Markt für Finanzierungen von neu gegründeten Unternehmen sei relativ klein, sodass vor allem bei größeren Finanzierungsrunden österreichische Start-ups nahezu ausschließlich auf ausländische Investoren angewiesen seien. Der neue Dachfonds soll es heimischen Unternehmen erleichtern, in Österreich zu wachsen.

Schwerpunkt des Dachfonds liege "auf den in der Industriestrategie definierten Schlüsseltechnologien". Der Dachfonds werde "international investieren können, soll gleichzeitig aber einen starken Impuls für den heimischen Standort setzen", heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums. Die Auswirkung auf den Standort soll überprüft werden. Insbesondere soll dabei auf das mobilisierte Kapital privater und institutioneller österreichischer Investoren, das tatsächlich in österreichische Unternehmen investierte Kapital sowie die Anzahl der durch die aws vermittelten Start-ups geachtet werden. Ziel sei es, wie in der Industriestrategie vorgesehen, den Venture-Capital-Anteil am Bruttoinlandsprodukt bis 2035 zu verdreifachen.

IV begrüßt Fonds

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßte die Umsetzung des Dachfonds in einer Aussendung am Samstag. Damit setze die Bundesregierung eine langjährige Empfehlung um, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer: "Österreich verfügt über starke Forschung, innovative Start-ups und Scale-ups und erfolgreiche Technologieunternehmen. Was uns aber nach wie vor fehlt, ist ausreichend Wachstumskapital, um diese Unternehmen von Österreich aus international groß zu machen." Der Dachfonds adressiere genau diese zentrale Lücke.

Zustimmung aus Bundesländern

Zustimmung zum Dachfonds gab es auch aus den Bundesländern. Der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner (ÖVP), sah im Fonds Rückenwind für junge Betriebe. "Wer in Vorarlberg ein Unternehmen gründet und sein Produkt erfolgreich auf den Markt bringt, soll auch das Kapital finden, um von hier aus international Fuß zu fassen", sagte er gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP). Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) hielt fest: "Damit wird eine Lücke geschlossen, die viele junge Unternehmen bisher in ihrer Wachstumsphase gebremst hat."

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