Regierung stellt Milliardenpaket für heimische Industrie vor

Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Außerdem äußerte Hattmannsdorfer den Anspruch, Österreich in die Top 10 im Bereich der industriellen Produktion der Industriestaatenländer (OECD) zu bringen. "2026 kann das Jahr der Trendwende werden", zeigte sich der ÖVP-Minister bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) überzeugt. Die Industrie kämpft seit geraumer Zeit mit Nachfrageschwäche sowie hohen Lohn- und Energiekosten. "Diese Strategie ist für uns nun der Reiseführer aus dieser Krise", sagte Schellhorn.

Bestehende Forschungsgelder

Eckpunkte der im Regierungsprogramm eigentlich bis Ende 2025 anvisierten Industriestrategie waren bereits bekannt: Für die Investitionen in neun definierten Schlüsseltechnologien ist bis 2029 ein Volumen von 2,6 Mrd. Euro aus dem bereits bestehenden Forschungs-, Technologie-und Innovationspakt (FTI-Pakt) vorgesehen. Zu den auserwählten Sektoren zählen Künstliche Intelligenz und Dateninnovation, Chips und Elektronische Komponenten/Systeme, Fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik, Quantentechnologie und Photonik, Fortgeschrittene Werkstoffe (Advanced Materials), Life Sciences & Biotech, Energie- und Umwelttechnologien, Mobilitätstechnologien sowie Weltraum- und Luftfahrttechnologien.

Außerdem soll es vereinfachte Genehmigungsverfahren geben. Auch neue Ausbildungsberufe sind geplant, Lehrpläne werden angepasst. Investitionen in die zentralen Technologien sollen durch Garantien und Haftungen unterstützt werden. Zudem sollen automatisierte Prüfungen und Schnittstellen zwischen Behörden zum Bürokratieabbau beitragen. "Der Aktenordner ist der Sargnagel der Produktivität", so Schellhorn.

"Patriotisches Vergaberecht"

Verschiedene Industriezweige wie etwa die Papier- und Textilindustrie werde man nicht in Österreich und Europa halten können, argumentierte Hattmannsdorfer den Fokus auf die Schlüsseltechnologien. Österreich sei kein Niedriglohnland, aber habe seine Stärken bei Forschung, Innovation und Export.

Zudem ist in der Strategie ein "patriotisches Vergaberecht" vorgesehen. Man "müsse einen vernünftigen Protektionismus in Europa leben, um mithalten zu können mit dem Wettbewerb der anderen", so Hanke bereits im Vorfeld der Pressekonferenz. Enormes Potenzial sieht der SPÖ-Minister etwa im heimischen Chip- und Halbleitersektor; Quantentechnologie, Life Sciences & Biotech oder im "Bahnland" Österreich. Im weltweiten Export-Ranking der Bahnindustrie müsse Österreich von Platz sieben wieder zurück auf Platz vier.

"Massive" Liberalisierung bei Verteidigungsexporten

Zu den weiteren vorgesehenen Maßnahmen gehört auch ein Aufheben des CO2-Speicher (CCS)-Verbots sowie die "Nutzung von CO2 als Rohstoff" (CCU). Gestärkt werden soll auch die Verteidigungsindustrie. Dafür sollen die Exportkontrollen "optimiert und beschleunigt" werden. Die entsprechenden Prozesse sollen bei einem Ministerium gebündelt werden, erklärte NEOS-Staatssekretär Schellhorn. "Da geht es um die Dual-Use-Güter", führte Hattmannsdorfer aus. Man wolle hier "massiv liberalisieren".

Die Strategie sieht auch einen "Rot-Weiß-Roten Standortfonds" vor sowie einen Scale-up-Fonds, der ab Anfang 2027 operativ werden soll. Mehrfachförderungen sollen zudem durch ein Kumulationsverbot eingedämmt werden. Insgesamt umfasst die Industriestrategie 114 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern.

"Weg von der Gießkanne"

Die Umsetzung des Maßnahmenbündels werde "anhand von messbaren Kennzahlen" überprüft, erklärte Hattmannsdorfer. Dazu gehört der jährliche Bericht einer neugegründeten Taskforce "Industrie" (bestehend aus Wirtschafts-, Infrastruktur- und Außenministerium sowie Sozialpartnern, Industriellenvereinigung und drei Experten). Zudem werde die auf zehn Jahre ausgelegte Strategie alle drei Jahre als Ganzes an ihren Zielsetzungen überprüft.

"Eine Strategie ist auf Jahre aufgelegt", betonte Hanke bereits in einem Gespräch mit Journalisten am Donnerstag. Die Maßnahmen müssten regelmäßig an das reale wirtschaftliche Leben angepasst werden, fügte er hinzu. Der Anteil des Infrastrukturministeriums an der insgesamt 2,6 Mrd. Euro hohen Förderung für Schlüsseltechnologien betrage knapp über 1 Mrd. Euro. "Neu" an der Industriestrategie ist laut Hanke die Spezialisierung: "Weg von der Gießkanne hin zu den klaren Technologiesektoren." Für Schellhorn ist die Strategie auch notwendig, weil Österreich im internationalen IMD-Wettbewerbs-Ranking in den vergangenen zehn Jahren von Rang 16 auf 26 abgestürzt ist.

