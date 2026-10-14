Regierung und Austro-Firmen bekennen sich zu "Made in Europe"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Komplett neu nach PK und Unterzeichnung der Deklaration ---------------------------------------------------------------------

Die Bundesregierung will öffentliche Vergaben im Zuge ihrer Industriestrategie stärker europäisch ausrichten. Von Aufträgen etwa für Bahn, Straßen oder für den Energiesektor sollen künftig verstärkt europäische bzw. heimische Unternehmen profitieren, um Arbeitsplätze zu sichern und internationale Abhängigkeiten zu verringern. Mit der Unterzeichnung der "Made in Europe"-Deklaration im Kanzleramt haben sich dazu am Mittwoch knapp ein Dutzend staatsnahe Firmen bekannt.

Gut 70 Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand laut einer Untersuchung des im Wifo angesiedelten Lieferketteninstituts ASCII in Österreich für Produkte und Dienstleistungen jährlich aus. Rund 50 Prozent dieses Volumens entfallen auf staatsnahe Unternehmen des Bundes, weitere 22 Prozent auf staatsnahe Unternehmen der Länder. Laut der Erklärung, zu deren Unterzeichnern ÖBB, APG, Post und Verbund gehören, soll das Geld vermehrt Herstellern in Europa zugutekommen, um europäische Technologien zu fördern und damit auch die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist dies eine "Frage der strategischen Autonomie", bei der "nicht entscheidend ist, was heute am billigsten ist, sondern langfristig den größten Nutzen bringt", wie er anlässlich der Unterzeichnung bei einer Pressekonferenz erklärte.

"Qualitatives Bestbieterprinzip" bei Vergaben

Im Vergabewesen soll konkret das "qualitative Bestbieterprinzip" verankert werden, das neben dem Preis auch "Faktoren wie Qualität, Innovation und langfristige Wirtschaftlichkeit" berücksichtigt, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattsmannsdorfer (ÖVP). Aktuell sei der Preis bei 70 Prozent der öffentlichen Vergaben das entscheidende Kriterium, hier müsse man nachschärfen. Weiters gehe es bei der Deklaration um die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die eine "Chance haben sollen, bei großen Losen mitanbieten zu können". Neben dem Fokus auf technologischen Fortschritt in der Erklärung hob der Politiker die Reduktion von Abhängigkeiten von Staaten wie China hervor. "Made in Europe" sei ein Startpunkt für "ein selbstbewusstes Auftreten" und eine Antwort auf "unfaire Handelspraktiken".

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erinnerte bei dem Medientermin an das Eigentum der Republik an den Bundesbahnen (ÖBB) und der Asfinag als Hebel für strategische Investitionen und verwies dabei auf laufende und zukünftige Milliardeninvestitionen. "Die Gelder jetzt gezielt einzusetzen" und ein Stück weit "Europe First" zu forcieren, sei ein "gutes Gefühl" und ein weiterer wesentlicher Schritt zur Umsetzung der Industriestrategie, betonte Hanke. NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn wiederum sah in der Deklaration einen "Reiseführer aus der Krise", dessen Ziel es nicht sei, "Mauern aufzubauen", sondern Europa "unabhängiger zu machen". Wichtig sei für ihn, dass auch kleinere Betriebe bei Vergaben leichter zum Zug kommen, so Schellhorn.

Kontrollmechanismen offen

Vage blieben die Regierungspolitiker zur Frage möglicher Kontrollmechanismen oder Sanktionen für Unternehmen, sollte die Beschaffung im Rahmen öffentlicher Vergaben nicht europäisch erfolgen. Hattmannsdorfer sprach von einer Art "Begründungspflicht", die aber noch auf EU-Ebene abzustimmen sei. Hanke erinnerte an den schon im Sommer angekündigten "Aktionsplan" zu "Made in Europe", der bis Ende des Jahres erarbeitet werden soll und wo dieser Aspekt berücksichtigt werden solle.

tpo/bel